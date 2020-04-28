Michelin Türkiye'den lastik bağışı ve ücretsiz lastik bakım servisi Michelin Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla Euromaster iş birliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans araçları için de lastik bağışında bulundu.

Michelin Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla Euromaster iş birliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans araçları için de lastik bağışında bulundu. Kaynak: Dunya.com