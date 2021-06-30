Michelin Pilot Sport lastikleri yaz sezonuna hazır

Uzun ömürlü performansın yanı sıra hem ıslak hem kuru zeminde iyi performansta frenleme sağlayan Michelin Pilot Sport lastikleri, yeni ebatlarıyla yola çıkıyor.

Uzun ömürlü performansın yanı sıra hem ıslak hem kuru zeminde iyi performansta frenleme sağlayan Michelin Pilot Sport lastikleri, yeni ebatlarıyla yola çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Pilot Sport 4 lastiklerde 13, Michelin Pilot Sport 4S'te 12, Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiklerde 16 yeni ebat bulunuyor. Böylelikle dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin'in, uzun ömürlü performansın yanı sıra hem ıslak hem kuru zeminde mükemmel frenleme sağlayan Michelin Pilot Sport lastikleri, yeni ebatlarıyla yola çıkıyor.

Direksiyon tepkilerini yola anında ileten sırt desenine sahip Michelin Pilot Sport 4 lastikte otomotiv dünyasında anında tanınabilir bir görünüm kazandıran kadifemsi bir yapıdan oluşan Michelin Premium Touch Tasarımı kullanıldı. Bu sezon 16 inç ile 21 inç arasında değişen 138 ebat içeren ürün gamı 13 yeni lastikle tamamlanacak.

Yüksek hızlarda merkezkaç kuvvetlerine dayanması için hibrit aramit ve naylon takviye içeren bir kuşaktan oluşan Michelin Dynamic Response teknolojisi kullanılan hem spor hem de binek araçlarda sürüş keyfi yaşatıyor.

Yeni ebatlarıyla yollarda olacak bir diğer lastik ise Michelin Pilot Sport 4S oldu. 18 inç ile 23 inç arasında değişen 12 yeni ebadı yaz sezonunda hazır olacak olan bu spor lastiğinin, bütün ürün gamı 15 inç ile 23 inç arasında değişen 105 lastikten oluşacak.

"Bi-Compound Teknolojisi" kullanımı sayesinde Michelin Pilot Sport 4S hem kuru hem de ıslak zeminde iyi frenleme performansı sergiliyor ve bu özellik lastiği yarış lastikleri arasında öne çıkarıyor.

Michelin Pilot Sport 4 SUV'da 16 yeni ebat

Yenilikçi ve yüksek performanslı spor lastiği olan Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği de yeni ebatlarıyla kullanıcılarla buluşacak. 16 yeni ebatla yollarda olacak Michelin Pilot Sport 4 SUV'nin ürün gamı 17 inç ile 23 inç arasında değişen 82 ebata yükselmiş oldu.

4x4'ler, kompakt, orta seviye, premium ve spor SUV'lar dahil çeşitli araç türlerinde kullanılabilen lastikler, aşındığında bile ıslak ve kuru frenlemede yüksek performans sunuyor. Lastiğin sırt desenindeki sert bloklar uzun ömürlülüğünü optimize ediyor ve yüksek yoğunluklu duble karkas sertliğini artırıyor.

Kuru zemin performansı için tasarlanmış ve optimize edilmiş bir yarış lastiği olan Michelin Pilot Sport Cup 2 R, lastiğe uygulanan teknolojiler gelişmiş tur süresi için optimal yol tutuşu ve yönlendirme hassasiyeti sağlıyor.

Sonuçlar Michelin'in İtalya'da Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastikleri (0,5 sn/tur) ile Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri (ek yüzde 30 fazla beygir gücüne denk) takılı Porsche 911 GT2 RS ile yaptığı kurum içi pist testleriyle onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt