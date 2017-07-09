Michelin İett Otobüslerini Donatacak

Şirket, 558 İETT otobüsünü Michelin lastikleriyle donatacak.

Michelin İett Otobüslerini Donatacak

Şirket, 558 İETT otobüsünü Michelin lastikleriyle donatacak

Kaynak: Dunya.com