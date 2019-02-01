Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın Yüzde 80'ini Satın Aldı

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda Endonezya merkezli lastik üreticisi PT Multistrada Arah Sarana TBK'nin yüzde 80'ini satın aldı. Michelin bu anlaşmayla, gelecek için çok önemli bir potansiyel barındıran Endonezya ve bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Michelin, toplam 11 milyon binek araç lastiği, 9 milyon iki çeker lastik ve 250 bin kamyon lastiği üretim kapasitesi bulunan Multistrada hisselerinin yüzde 80'i için 439 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşma sayesinde, yüksek kalitede ve kullanıma hazır üretim tesislerine, bölge için oldukça rekabetçi bir fabrikaya sahip olacak olan Michelin ayrıca, Indomobil ve PT Penta Artha Impressi (Penta) perakende şirketinin de yüze 20'lik hissesine sahip olacak.

Anlaşmaya ilişkin olarak değerlendirmede bulundan Michelin Grubu CEO'su Jean-Dominique Senard, "Multistrada şirketinin satın alınması, Michelin'in, Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Endonezya'daki faaliyetlerini artırması ve yeni bir üretim tesisi kurmasına gerek kalmadan rekabetçi ve iyi kalitede bir üretim kapasitesine ulaşması açısından mükemmel bir fırsat niteliğinde" dedi.

Multistrada Genel Müdürü Pieter Tanuri ise "Multistrada'nın bugünkü konumundan gurur duyuyoruz. Tüm paydaş ve çalışanlarımız için fayda sağlayacak bu yeni büyüme adımında Michelin'in doğru ortak olduğundan hiç kuşkumuz yok" değerlendirmesini yaptı. - İstanbul

Kaynak: DHA