Michelin'e "Yılın En İtibarlı Lastik Markası" ödülü

Michelin Türkiye, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde yürütülen ve halk oylarıyla belirlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında otomobil lastiği kategorisinde "Yılın En İtibarlı Lastik Markası" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ve Marketing Türkiye ile Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen "The ONE Awards/Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Michelin, bu yıl 8. kez düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, halk tarafından belirlenen oylama sonucunda otomobil lastiği kategorisinde birinci seçilerek "Yılın En İtibarlı Lastik Markası" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Gözde Alpaslan, yılın en itibarlı markası seçilmiş olmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde önemli standartlardan birine dönüşmüş olan The ONE Awards'ta yılın en itibarlı lastik markası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bağımsız olarak toplam 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda güven, yakından tanıma, beğeni, tavsiye, inovasyon ve iletişim gibi birçok farklı kritere göre belirlenen bu ödül, pazarlama iletişimi sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Halk jürisi tarafından belirlenen araştırma sonucunda kendi kategorimizde birinci olmak bizler için ayrı bir onur ve gurur kaynağı.

2021, Michelin'in Türkiye'deki 25. yılıydı. Aldığımız bu ödülü yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir meyvesi olarak görüyor ve aynı zamanda gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için de son derece motive edici buluyoruz. Michelin olarak en önemli önceliklerimizden biri, tüm müşterilerimize ilk kilometreden son kilometreye uzun ömürlü performans sunmak. Bu vesileyle ilk kilometreden son kilometreye güvenle birlikte ilerlediğimiz nice 25 yıllar diliyorum."