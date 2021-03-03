Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:34
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor

Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Şili'de dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor.

Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Şili'de dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Uzun ömürlü lastik teknolojileriyle üretim yapan ve yasal sınır olan 1,6 mm'ye kadar lastiklerin kullanımını destekleyen Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerden karbon siyahı, yağ, çelik ve gaz elde etmek için dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. İsveçli şirket Enviro ile ortak girişim projesi olan tesis, 2023'te doğaya hizmet vermeye başlayacak.

Lastik geri dönüşüm tesisi, yenilikçi süreçlerle döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler doğrudan müşterilerden toplanacak, ardından parçalanıp geri dönüştürülmek üzere tesise taşınacak.

Şili'de yapılan tesis yılda 30 bin ton iş makinesi lastiğini veya her yıl ülke çapında ıskartaya çıkarılan bu lastiklerin yaklaşık yüzde 60'ını geri dönüştürebilecek.

Geri dönüştürülen malzemelerin yüzde 90'ı lastikler, konveyör kayışları ve titreşim önleyici ürünler gibi kauçuk ürünlerde yeniden kullanılacak. Kalan yüzde 10 ise tesis tarafından kendi ısı ve enerji üretimi için doğrudan yeniden kullanılacak.

Tesis sayesinde Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasından geri kazanılmış ham maddelerin yeni ürünlerin imalatında yeniden kullanımına kadar kapsamlı bir geri dönüşüm çözümü sunacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere İrem Derici Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:36:18. #1.14#
title