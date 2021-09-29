Michelin'den kış kampanyası

Michelin, yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve "michelin.com.tr" üzerinden lastik satın alan müşterilerine 600 TL'ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Michelin açıklamasına göre, lastik sektöründe "uzun ömürlü performans" stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans ve güvenli sürüş sunarak yeni nesil teknolojiler tasarlayan Şirketin, kullanıcıları memnun etmeyi amaçlayan kış kampanyası başladı. Buna göre, 31 Ocak 2022'ye kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Michelin'den tek seferde dört adet binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili lastiklerinden alan müşteriler, araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15 jant Michelin yaz lastiği satın alan müşteriler 250 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 15 jant kış ve Michelin CrossClimate lastiklerinde ve 16 jant yaz lastiği alımlarında 350 TL, 16 jant kış ve Michelin CrossClimate lastiklerinde ve 17 jant ve üzeri Michelin yaz lastiği satın alımlarında 450 TL, 17 jant ve üzeri Michelin CrossClimate ve kış lastiği alımlarında ise 600 TL değerindeki indirimden faydalanacak.

Ayrıca Michelin yetkili satıcıları, Euromaster servis noktaları ve "michelin.com.tr" üzerinden tek seferde dört adet Michelin lastik satın alan sürücüler, rot-balans ayarı, lastik montajı, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi, fren sistemi bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu, ilave lastik garantisi ve cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için 600 TL'ye varan servis indiriminden yararlanabilecek.???????