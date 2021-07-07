Michelin'den bayramda yola çıkacak sürücülere tavsiyeler
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Michelin'den bayramda yola çıkacak sürücülere tavsiyeler

Michelin'den bayramda yola çıkacak sürücülere tavsiyeler
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Michelin, bayram tatili öncesinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için tavsiyelerde bulunurken, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Michelin, bayram tatili öncesinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için tavsiyelerde bulunurken, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, firma, güvenli bir sürüş keyfi için sürücülerle 100 yılı aşkın bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam ediyor.

Bayram öncesi yola çıkmayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulunan Michelin, uzun yola çıkmadan önce lastik kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bayram seyahatinde güvenli bir sürüş için özellikle de salgın sebebiyle uzun süredir park halinde bekleyen araçlar için, lastiklerin kontrol edilmesi şart. Bu sebeple yola çıkmadan önce sürücülerin yedek lastikler de dahil olmak üzere, tüm lastikleri kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Lastiklerde sürüş performansını etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Aşınma belirtileri ve basınç seviyesi kontrol edilmeli

Aşınma belirtileri için diş ölçer yardımıyla lastiğin farklı noktalarının kontrol edilmesi önemli. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar fark edilirse mutlaka lastiğin değiştirilmesi gerekiyor. Güvenli bir yolculuk için, herhangi bir aşınma veya tüm lastikler kontrol edildiğinde lastikler arasında diş derinliğinde farklılık tespit edilirse, aracın doğrudan bir lastik uzmanına gösterilmesi büyük önem taşıyor.

Lastik aşınmasının yasal sınırı 1,6 milimetre. Şayet lastik bu sınıra ulaşmışsa hemen değiştirilmesi güvenli bir sürüş için oldukça önemli. Ayrıca, lastiklerin araç üreticisinin tavsiye ettiği doğru basınç seviyesinde olması da oldukça önemli. Lastik soğukken ölçülmesi gereken basınç seviyesi doğru değerde olduğunda sürüş güvenliği, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağlıyor. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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