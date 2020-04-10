Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı
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Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı

Lastik üreticilerinden Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı.

10.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı

Lastik üreticilerinden Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı.

Michelin açıklamasına göre, Kovid-19 salgınına karşı başlatılan küresel mücadeleye bir katkı da dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin'den geldi.

Sağlık krizine karşı başlatılan savaşta en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçen Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı. Tüm kapasitesini maske ve siperlik üretmek için kullanan Michelin, bu malzemeleri sağlık personellerine ve kendi çalışanlarına bağışlayacak.

100 defaya kadar kullanılabilir maske üretecek

Açıklamaya göre, aralarında Fransa, Polonya ve Romanya'nın da bulunduğu 10 tesisini cerrahi maske üretimi için kullanacak olan Michelin, ilerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika'daki üretim tesislerini de Kovid-19 ile mücadele kapsamına alacak.

Üretilen cerrahi maskelerin yanı sıra Michelin, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Rekor sürede geliştirilip üretimine başlanan "OCOV FMP1" ve "FMP2" türlerindeki maskeler değiştirilebilir filtreleri sayesinde 100 defaya kadar kullanılabilecek. Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan Michelin, haziran ayı sonuna kadar 5 milyondan fazla maske üretmeyi hedefliyor.

Hastaneler için sterilize edilebilir siperlik üretimi de başladı

Avrupa'daki hastanelerin talebi üzerine, sağlık çalışanları için sterilize edilebilir polikarbonat siperlik üretimine başlayan Michelin, aynı zamanda solunum cihazları, tıbbi cihaz bileşenleri, hasta konumlandırma yastıkları ve el dezenfektanı üretimi içeren diğer pek çok projede de aktif olarak rol alıyor.

Kaynak: AA

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