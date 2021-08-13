Michele Morrone Boğaz turunda
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Michele Morrone Boğaz turunda

Michele Morrone Boğaz turunda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, geldiği ilk gün Nusret'e giderek yemek yemişti. İstanbul turuna devam eden İtalyan oyuncu, önceki akşam da, boğaz turu yaptı. İşte detaylar...

Tamer Köseoğlu'nun misafiri olarak lüks yat ile gezinti yapan Morrone, gazetecilerin görüntü aldığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kalabalık bir grup ile boğaz turunda olan oyuncu, flaşların patlaması ile teknenin iç kısmına doğru girdi. Çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan dünyaca ünlü İtalyan, sonrasında gece hayatına daldı.

Oligark isimli mekana giderek sabah kadar eğlenen Morrone, kimse ile fotoğraf çektirmek istemediği için korumalar eşliğinde geceyi bitirdi.

Michele Morrone Boğaz turunda
Michele Morrone Boğaz turunda
Michele Morrone Boğaz turunda

Kaynak: Snob Magazin

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