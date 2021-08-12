Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"365 Days" filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, Türkiye'ye geldi. Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Önceki akşam Etiler Nusret'te yemek yiyen Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu.

Morrone'nun İstanbul'a çekim için geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncunun korumalar eşliğinde gezmezi dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarının "Et adam" diye seslendiği Morrone İstanbul'da adeta ete doydu.

"HEPİNİZE SAYGI DUYUYORUM"

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, "Türkiye'de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum" demişti.

Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu
Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu
Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı
Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Merve Çoban Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Michele Morrone'nun Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:20:41. #1.15#

title