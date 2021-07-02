Michael Oliver kimdir?
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Michael Oliver kimdir?

Michael Oliver kimdir?
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İspanya ve İsviçre arasında oynanacak EURO 2020 Çeyrek Final Maçını yönetecek hakem Michael Oliver kimdir? Michael Oliver kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Bugün oynanacak ve İsviçre ile İspanya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, EURO 2020 Çeyrek Final Maçını yönetecek hakemMichael Oliver kimdir? Michael Oliver kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Michael Oliver (doğum 20 Şubat 1985) Ashington, Northumberland doğumlu, İngiliz profesyonel futbol hakemi. Northumberland Futbol Birliği hakemidir. 2010 yılında FIFA kokartlı hakemler listesine alınmıştır. Michael Oliver 14 yaşında babası vesilesiyle hakemliğe ilgi duymaya başladı. Ulusal düzeyde hızlıca yükseldi ve 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda engenç final yöneten İngiliz hakem oldu. Bunun yanında Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

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