Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı
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Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı

25.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:32
Michael Jackson'ın

ABD'li pop şarkıcısı Michael Jackson'ın California eyaletinin Los Olivos şehrindeki malikanesi 22 milyon dolara satıldı.

ABD'li pop şarkıcısı Michael Jackson'ın California eyaletinin Los Olivos şehrindeki malikanesi 22 milyon dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, 1100 hektarlık araziye kurulu malikane, Jackson'ın eski arkadaşı Ron Burkle tarafından satın alındı.

2009'da ölen şarkıcı, 1987'de araziyi satın almış, "Neverland" adıyla bahçesinde hayvanat bahçesi ve lunaparkın bulunduğu bir çiftlik evine dönüştürmüştü.

Jackson'a yönelik cinsel istismar suçlamalarında, şarkıcının malikaneyi çocukları kandırmak için kullandığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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