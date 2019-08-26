Michael Jackson hakkındaki sır perdesi 10 yıl sonra aralanıyor

26.08.2019 09:01

Bir döneme şarkı ve danslarıyla damgasını vuran, herkesi kendine hayran bırakan Michael Jackson, çelişkili ölümü ve ardında bıraktığı soru işaretleriyle hayata veda etti. Onunla ilgili sır perdesi ise 10 yıl sonra aralandı.

Popun kralı Michael Jackson, 2009'da yılında yaşamını yitirdiğinde henüz 50 yaşındaydı. Ölümünün 10.yılında onu konu edinen belgesel yayınlandı. Belgeselde Jackson'ın otopsi raporuna yer verildi. Rapor ünlü şarkıcı ile ilgili bilinmeyenleri gözler önüne serdi.

Rapora göre Michael Jackson aslında keldi. Jackson'ın başının ön kısmında saç yoktu ve bu bölgelere dövme yapılmıştı. Saçının arka kısımları ise kısa ve kıvırcıktı. Kelliğin sebebi olarak 1984 yılında reklam setinde geçirdiği kaza gösterildi.

Kazada Michael Jackson'un vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar meydana gelmiş, ünlü yıldız ölümden dönmüştü.

Rapor Jackson'ın trajik estetik ameliyat geçmişini ve gizli sağlık problemlerinide ortaya koydu. Buna göre ünlü yıldızın bedeninde çok fazla yara izi var. Jackson'ın kollarında kronik uykusuzluk sorununa karşı enjeksiyon şeklinde ilaç almasından dolayı yara izleri bulunuyordu.

Yıllarca estetik operasyonlar geçiren sanatçının kulaklarının arkasında ve burun deliklerinin her iki yanında da ameliyat izlerine rastlandı. Aynı zamanda boynunda, kollarında ve bileklerinde de ameliyat izleri bulundu.