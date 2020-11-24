Michael J. Fox, sağlık nedeniyle tekrar emekli oluyor
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Michael J. Fox, sağlık nedeniyle tekrar emekli oluyor

24.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:41
Michael J. Fox, sağlık nedeniyle tekrar emekli oluyor

Oyuncu Michael J.Fox, 16 Kasım 2019'da New York'ta Hilton New York'ta Parkinson'u İyileştirme Yolunda 2019 Komik Bir Şey Oldu etkinliğine katılıyor.

(CNN) Michael J. Fox'un sağlık endişeleri nedeniyle tekrar emekli olduğu bildirildi.

People dergisinin bildirdiğine göre, onlarca yıl önce Parkinson hastalığı teşhisi konan aktör, konuyla ilgili düşüncelerini yeni kitabı "Gelecek Gibi Zaman Yok" da paylaşıyor.

Fox, omurgasından kanserli olmayan bir tümörü çıkarmak için 2018 ameliyatı da dahil olmak üzere daha yeni sağlık sorunları yaşadı.

"Kelimeleri indirme ve kelimelerini kelimesi kelimesine tekrarlama yeteneğimin gelişmekte olan düşüşü, göldeki en son dalgalanmadır" diye yazıyor.

Kitabında, "Her şeyin bir zamanı vardır ve on iki saatlik bir iş günü koyma ve yedi sayfalık diyalogları ezberleme zamanım en iyisi arkamda" diyor kitabında. "En azından şimdilik."

Fox, "Geleceğe Dönüş" franchise'ı ve "Teen Wolf" dahil olmak üzere filmlerde büyük bir rol üstlenmeden önce komedi dizisi "Family Ties" ile ün kazandı ve "Spin City" de televizyona geri döndü.

Ve yavaşlayacağını yazarken, onu tamamen saymayın.

Fox kitabında, "Kendime ve yapımcılara, yönetmenlere, editörlere ve kuşatılmış zavallı senaryo yöneticilerine adil olmak adına, biraz hızdan hoşlanan oyunculardan bahsetmiyorum, ikinci bir emekliliğe giriyorum," diye yazıyor Fox kitabında.

"Bu değişebilir, çünkü her şey değişir. Ama bu oyunculuk kariyerimin sonu ise, öyle olsun."

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