Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey: Erwin Koeman ile Çalışmak İstiyorum

Fenerbahçe'nin İsviçreli golcü futbolcusu Michael Frey, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Kendi performansını değerlendiren Michael Frey, "Her gün çok fazla çalışıyorum. Gol atmaya da başlama sebebim olarak bunu gösterebilirim. Devamı da gelecektir. Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Forvet olarak yaptığınız iş bu, gol atmak zorundasınız. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da yükselen performansıma katkı sağladı. Takımdaki herkesi çok seviyorum. Ben çalışmayı çok seviyorum. Erken kalkıp idmana gitmek sevdiğim ve keyif aldığım bir şey. Önümüzde 10 maç daha var. Sezon sonuna kadar yüzde 100'ümüzü vererek devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİP GOLLER ATMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Hedefinin her zaman daha iyi olmak olduğunun altını çizen Frey, "Tabii ki öncelikle takım olarak hedefimiz bu sene bir şey kazanmak ama şahsi hedefime gelecek olursak ben her geçen gün daha iyiye gidip goller atmaya devam etmek istiyorum. Bir forvet olarak göreviniz sadece gol atmak değildir, bazen takımınızın maç içinde şans üretmesine de katkıda bulunmak zorundasınızdır. Burada çok fazla öğrenebileceğim bir sürü futbolcu var. Benim hedefim onlardan bir şeyler öğrenip daha iyi olabilmek" dedi.

"ERWİN KOEMAN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Erwin Koeman ile arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Michael Frey, çok iyi bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Benim daha iyi bir futbolcu olabilmem için bana yardım etmek istiyor. Bunu görebiliyorum. İlk dokunuşumu biraz daha geliştirmem gerektiğini söylüyor. İdmanlardan sonra da ekstra çalışmalar yaparken hep bana eşlik ediyordu kendisi. Dolayısıyla onunla iyi bir iletişimimiz var diyebilirim. Tabii ki Philip Cocu da daha iyi bir oyuncu olmamda bana yardım ediyordu her zaman. Ona da teşekkür etmem gerekiyor. Ama futbol bu. Şimdi Erwin Koeman ile çalışıyoruz ve onunla çalışmak istiyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"

Sahanın her yerinde olmayı nasıl başardığına ve motivasyonunu nasıl koruduğuna ilişkin soruya ise Frey, "Arkamda beni gerçekten destekleyen çok iyi insanlar var. Ailemde olsun her yerde beni çok iyi destekliyorlar. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İyi uyuyorum ve iyi beslenmeye çalışıyorum. Özellikle maçlardan sonra toparlanma sürecini iyi geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu seviyeyi devam ettirebilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Önümüzde de çok fazla maç var. Dolayısıyla bu performansı sene sonuna kadar sürdürmem gerekiyor. Bizim için önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Kimin kulübeden geldiği ya da ilk 11'de başladığı önemli değil. Herkes Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyor. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.