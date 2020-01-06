Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi
Haberler » Güncel » Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi - Haber

Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi

Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

06.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:18
Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi

Akademi ve Altın ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı , çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için geldiği 'da, çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul turu yapan Douglas, çarşıdaki dükkanları gezdi.

Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler