Michael Cohen İfade Veriyor: Eski Avukatı Trump'ı 'Irkçılık, Dolandırıcılık ve Düzenbazlıkla'...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in bugün Temsilciler Meclisi'nde vereceği ifadede, Trump'ın iki yıl önceki başkanlık seçimlerindeki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek e-posta sızıntısını önceden bildiğini söyleyeceği belirtildi.

ABD medyasının duyurduğu ifade taslağına göre, Cohen ayrıca Trump'ın başkan adaylığı kampanyasını yürüttüğü ve kamuoyu önünde Rusya'da hiçbir iş ilişkisi olmadığını söylediği günlerde, Moskova'daki bir emlak projesinin müzakerelerini bizzat yönettiğini iddia edecek.

Cohen ifadesinin açılış bölümünde, Trump'ı "ırkçı", "dolandırıcı" ve "düzenbaz" diye nitelerken, bu iddialarını kanıtlayacak belgeler sunacağını da vurguluyor.

Taslağa göre Cohen, Trump'ın kendisine seçim kampanyası fonlama yasalarına aykırı bir şekilde, Stormy Daniels adıyla bilinen porno yıldızına, ilişkilerini örtbas etmesi için 130 bin dolar ödeme yapma talimatı verdiğini ve kendisinden bu konuda First Lady Melania Trump'a da yalan söylemesini istediğini belirtecek.

Bir dönem Trump'ın sağ kolu olan Cohen'in iddiaları, Özel Savcı Robert Mueller'in, Trump'ın ekibinin 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını araştırdığı soruşturmasının tamamlanmak üzere olduğu bir dönemde geldi.

Trump, kampanya ekibi ve Moskova arasında işbirliği olduğu iddialarını reddediyor ve Mueller'in soruşturmasını "cadı avı" diye tanımlıyor.

Trump daha önce WikiLeaks'in Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) elektronik postalarını sızdıracağını önceden bilmediğini iddia etmişti.

İfade taslağına göre Cohen, Temmuz 2016'da "kirli düzenbaz" diye tanımladığı, Trump'ın uzun süredir siyasi danışmanlığını yapan Roger Stone aradığında Trump'ın ofisinde olduğunu anlatacak.

Cohen, Stone'un telefon konuşmasında, "az önce WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ile konuştuğunu ve kendisine Clinton'ın kampanyasına zarar verecek e-postaların birkaç gün içinde yayınlanacağını söylediğini" anlatacak.

22 Temmuz 2016'da WikiLeaks'in sızdırdığı DNC'nin iç yazışmaları, Clinton taraftarları ve diğer Demokrat Partili aday adayı Bernie Sanders destekçileri arasında bölünme yaratmıştı. Clinton adaylığı kazansa da, bu tartışma kampanyasına zarar vermişti.



'Şüphelerim var, kanıtım yok' Mualler, Roger Stone'a WikiLeaks e-postaları konusunda başkalarıyla yaptığı görüşmelerle ilgili Kongre'ye yalan söyleme suçlamasında bulunmuştu.

Stone, Wikileaks e-postalarını önceden bildiğini reddetmiş, ancak Reuters Haber Ajansı'nın incelediği telefon mesajları Stone'un birkaç kez Assange ile iletişim kurmaya çalıştığını göstermişti.

Cohen'in, bugünkü ifadesinde Trump'ı birçok konuda suçlayacak olmasına karşın, Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair doğrudan bir kanıta sahip olmadığını söyleceği belirtiyor.

İfade taslağına göre Cohen "Kanıtım yok. Net konuşmak istiyorum. Ama şüphelerim var." diyecek,

New York'taki federal savcılar ve Özel Savcı Robert Mueller tarafından, kampanya fonlaması ihlalleri, vergi kaçakçılığı ve Kongre'ye Trump'ın şirketlerinin Moskova'daki planları konusunda yalan söylemek suçlamalarından üç yıl hapis cezasına çarptırılan Cohen, Mayıs'ta hapse girecek.