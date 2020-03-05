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Michael Arroyo'dan Club Leon'a Harika Frikik Golü

Ekvatorlu oyuncu Michael Arroyo, Club America'nın kazandığı serbest vuruşta çaprazdan harika bir vuruşla golü atıyor. Club America, Club Leon'la Kasım 2015'te oynadığı maçı 4-1 kazanırken Arroyo, takımının 4. golünü atıyor.

05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21

Ekvatorlu oyuncu Michael Arroyo, Club America'nın kazandığı serbest vuruşta çaprazdan harika bir vuruşla golü atıyor. Club America, Club 'la Kasım 2015'te oynadığı maçı 4-1 kazanırken Arroyo, takımının 4. golünü atıyor.

Kaynak: Dugout

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