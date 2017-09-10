Miami Sular Altında

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde Irma Kasırgası nedeniyle sel meydana geldi.



Irma Kasırgası nedeniyle ABD'nin Miami kentinde sel meydana geldi. Yetkililer, kasırga sonucu oluşan dalgaların 15 metreye kadar yükseldiğini, bu nedenle Miami kenti ve Miami-Key West arasındaki karayolunun tamamen sular altında kaldığını bildirdi. Key West ve Tampa bölgelerinde ise kasırga tam hızıyla etkisini sürdürüyor. Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Florida'nın tüm batı kıyılarında ciddi fırtına dalgalanmaları tehlikesi var. Bu hayatı tehdit eden bir durum" dedi.



Miami'de kasırgada ölenlerin sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ayrıca Ulusal Hava Durum Merkezi, Fort Lauderdale Uluslararası Havaalanı'nın sular altında kaldığını bildirdi.



Öte yandan, Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Kasırgadan etkilenen vatandaşların mekan, sığınak, barınak ihtiyaçları üzerine temas halinde olmak için verilen e-mail adresine mail atmalarını rica ediyoruz" denildi. - FLORIDA