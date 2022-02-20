Miami sahili yakınında denize helikopter düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Miami sahili yakınında denize helikopter düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Miami sahili yakınında denize helikopter düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami sahili yakınında denize helikopter düştüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami sahili yakınında denize helikopter düştüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin bulunduğu Miami sahili yakınındaki denize "Robinson R44" tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Polis yetkilileri, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığını ve Jackson Memorial Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Yaralıların durumlarının istikrarlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin bir grup yüzücünün yakınına düştüğü kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Florida, Miami, Güncel, Haberler

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