Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Miami Heat - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Peki, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MİAMİ HEAT - ATLANTA HAWKS HANGİ KANALDA?

NBA, Miami Heat - Atlanta Hawks maçı,Miami'da American Airlines Arena'da oynanacak. Miami Heat - Atlanta Hawks maçı, Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 72, Tivibu 75 ve Turkcell TV+ 76 üzerinden izlenebilmektedir.

MİAMİ HEAT - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak Miami Heat - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.