Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'
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Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi. Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.

22.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:18
Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'

'nin eyaletinde "ağaçlarda düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi.


Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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