Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi. Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.
22.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:18
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "ağaçlarda düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi.
Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com