Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor

ABD'den Sivas'a getirilen 305 Türk vatandaşı arasında bulunan Funda Buga (46), 14 günlük karantina sürecini golden retriever cinsi 4 yaşındaki köpeği Zeus ile geçiriyor.

Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor
20.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:22

ABD'den Sivas'a getirilen 305 Türk vatandaşı arasında bulunan Funda Buga (46), 14 günlük karantina sürecini golden retriever cinsi 4 yaşındaki köpeği Zeus ile geçiriyor. Buga, "Görevliler Zeus ile yakından ilgileniyor. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Miami'den Sivas'a getirilen Türk vatandaşlarından Funda Buga ise ABD'den birlikte geldiği Zeus isimli köpeğiyle karantina sürecine başladı. Yurtta ilgi odağı olan Zeus'un her ihtiyacı görevliler tarafından karşılanıyor.

'İNANILMAZ BİR SEVGİYLE KARŞILANDI'Köpeği ile birlikte Sivas'a karantina sürecini geçirmek için geldiklerini ve geliş süreçlerinde tüm ihtiyaçların görevliler tarafından karşılandığını söyleyen Funda Buga, "Su, sevgi, tuvalet ve gezdirilme ihtiyacı hemen göreviler tarafından karşılandı. Bagajlarımız steril edildi, biz sağlık kontrolünden geçtik, ateşimiz ölçüldü ve maskelerimiz değiştirildi. Otobüslere sosyal mesafeye dikkat edilerek oturtulduk. Zeus yine otobüste bana sarılarak yurda kadar geldi. Görevliler, 'Biz de seni bekliyorduk' şeklinde Zeus'u karşıladılar. Yurda bizim yerleşmemiz sağlanırken serbestçe dolaştı, polislerle ve sağlık çalışanlarıyla oynadı. İnanılmaz bir sevgiyle karşılandı. Bizi en uygun odaya yerleştirdiler, Zeus'la beraber kalıyoruz. Bu kadarı gerçekten benim beklentimin de üstünde. Çünkü onun göreceği muamele benim için çok önemli. Yetişkin bir insanım, karantina sürecinde ben sabredebilirim ve irademi kullanabilirim. Kendime olumlu telkinlerde bulunabilirim, süreci atlatabilirim ancak bana ve başka insanlara muhtaç bir canlının böyle bir şansı yok. Dolayısıyla onun konforu mutluluğu benim için çok önemli" dedi. 'ÇOK KONFORLU YAŞIYORUZ'Karantina sürecinde köpeği Zeus'un mamasına kadar her ihtiyacının düşünüldüğünü belirten Buga, "Giriş katında Zeus'un kolayca dışarı çıkabileceği bir odaya yerleştirildik. Odaya girdiğimizde Zeus'un maması ve mama kapları bile düşünülmüş. Her şey hazır edilmiş. Karantina boyunca odadan çıkmam yasak, dolayısıyla Zeus'un tuvalet ihtiyacı için göreviler sabah ve akşam gelip alıyorlar onu. Tuvaletini yaptırıp, onunla oynayıp fotoğraflar çektirip geri getiriyorlar. Zeus'la ilgili ekstra ihtiyacım olursa her zaman söyleyebiliyorum. Açık söylemek gerekirse buradan gitmesem de olur, harika bir durumdayız. Çok konforlu yaşıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz, ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla 19 Mayıs Türk Lirası Galatasaray Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Miami'den getirdiği köpeği 'Zeus' ile karantina sürecini geçiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:22:18. #1.15#
title