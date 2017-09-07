Miami'de Halk Tahliye Ediliyor

ABD'nin Miami kentinde halk Irma kasırgası nedeniyle tahliye ediliyor.



ABD'nin, Florida eyaletinde Irma kasırgası etkili olmaya devam ediyor. Irma kasırgasının Florida'da felakete yol açarak binalara hasar verip ve ağaçları kökünden sökerek ilerlediği, 4 yüz bin kişi ise evlerini terk ederek güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.



Atlantik Okyanusu'nun en güçlü kasırgası olan Irma, Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre 180 mph 285 km rüzgar hızıyla ve Kategori 5 şiddetiyle ilerliyor. Miami Belediye Başkanı Belediye Başkanı Carlos Gimenez,"bol miktarda" malzeme bulunduğunu Miami'de yiyecek, içecek ve akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığını, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, vatandaşlardan su taşkınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi.



Yetkililer, Miami'de zorunlu tahliye kararının verildiğini duyurdu. Monroe County ve Miami-Dade County'nin A ve B Bölgeleri Monroe Florida Kew Keys, Miami-Dade's Bölgeleri ile Miami Beach ve Key Biscayne'yi kapsayan bölgelerin zorunlu olarak tahliye edileceği açıklandı.



Florida eyaletinden kaçarak güvenli bölgelere ulaşmaya çalışan vatandaşlar, iki gündür otoyollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, birçok kentte çok sayıda uçuş iptal edildi. - FLORIDA