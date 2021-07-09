Miami'de çöken binada Paraguay First Lady'sinin kardeşinin cesedine ulaşıldı

ABD'nin Miami kentinde çöken binanın enkazından Paraguay First Lady'sinin kız kardeşi, eşi ve çiftin oğullarının cesetleri çıkarıldı.

ABD'nin Miami kentinde çöken binanın enkazından Paraguay First Lady'sinin kız kardeşi, eşi ve çiftin oğullarının cesetleri çıkarıldı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, dün enkaz altında kalanların sağ olma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle "arama" çalışmalarına çevrilmişti. Arama çalışmalarına hız verilmesinin ardından bina enkazından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Paraguay tarafından yapılan açıklamada, binanın enkazı altında bulunan 6 Paraguaylıdan 3'ünün cesetlerinin çıkarıldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ölen kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Euclides Acevedo, yerel basına yaptığı açıklamalarda bu kişilerin First Lady Silvana Lpez-Moreira'nın kardeşi Sopha Lpez-Moreira, kocası Luis Pettengill ve oğulları olduğunu söyledi.

First Lady'nin kardeşi Lpez-Moreira'nın yıkılan 12 katlı binada yaşadıkları ifade edilirken, facianın yaşandığı gece dairede çiftin iki kızları ile dadılarının da bulunduğu açıklandı. Çiftin küçük kızları dışında 23 yaşındaki dadı Leydi Luna Villalba'nın da cenazelerine henüz ulaşılamadı. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı