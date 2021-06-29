Miami'de çöken binada mucize kurtuluş arayışı
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Miami'de çöken binada mucize kurtuluş arayışı

Miami'de çöken binada mucize kurtuluş arayışı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde çalışan kurtarma görevlileri, umutlarını enkazın altındaki hava ceplerinde "mucize" bir kurtuluşa bağladı.

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde çalışan kurtarma görevlileri, umutlarını enkazın altındaki hava ceplerinde "mucize" bir kurtuluşa bağladı.

Miami İtfaiyesi Kurtarma Şefi Andy Alvarez, insanların hayatta kalmış olabilecekleri herhangi bir hava cebine ulaşabilmek için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Binanın çöktüğü Perşembe gününden bu yana sağ çıkartılabilen kimse olmadı. En az 10 kişinin öldüğü teyit edilirken, 150'den fazla kişi hala kayıp ve yetkililer umudu kesmeyi reddettiklerini söylüyor.

Belediye Başkanı Daniella Levine Cava "Aramamızda mümkün olan her seçeneği tüketmek için durmak bilmeden çalışacağız. Arama kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.

Kurtarma görevlileri, aşırı sıcak ve nemli ortada enkazın içinde aramalar yapıyor. İlk kurtarma çalışmaları enkazdaki çeşitli yangınlar nedeniyle yavaşlamıştı.

ABD'li kurtarma ekiplerine, İsrail ve Meksika'dan gelen ekipler de katıldı.

Enkazda yaşam belirtisi bulabilmek için dinleme cihazları ve özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. Ancak henüz herhagi bir sonuç alınamadı.

Bina neden çöktü?

Cahamplain Kuleleri Güney binasında 136 daire bulunuyordu ve bunların 55'i çöktü.

Federal soruşturma görevlileri enkazın başında binanın çökme nedenini bulmaya çalışıyor.

Florida eyaleti yasalarına göre binaların 40 yılda bir denetimden geçirilmesi gerekiyor. 1980'da inşa edilen kompleks, denetlemeden geçirilmek üzereydi.

Ancak bu denetlemeden önce bina üzerine bazı raporlar düzenlenmişti. 2018 tarihli raporda 12 katlı binada büyük tasarım hataları olduğu vurgulanmış ve bu hatanın binanın tabanından su çıkışını önlediği kaydedilmişti.

Ancak raporda herhangi bir yakın çökme tehlikesinden bahsedilmezken, raporun yazarı mühendis Frank Morabito, tamiratın vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

BBC
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