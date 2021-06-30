Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi

Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Miami kentinde çöken apartmanın sakinlerine geçen Nisan ayında, binadaki yapısal hasar konusunda uyarı yapılan bir mektup gönderildiği açıklandı.

ABD'nin Miami kentinde çöken apartmanın sakinlerine geçen Nisan ayında, binadaki yapısal hasar konusunda uyarı yapılan bir mektup gönderildiği açıklandı.

ABD medyası tarafından ele geçirilen mektup, apartmanı yöneten kooperatifin başkanı tarafından gönderildi.

Mektupta, ilk olarak 2018'te tespit edilen hasarın "önemli ölçüde kötüleştiği" ve derhal tamirata gidilmezse yakında katlanarak büyüyeceği söyleniyor.

Çöken apartmanda en 11 kişinin öldüğü teyit edildi, 150 kişi ise hala kayıp.

Mektup, binada yapısal sorunlar olduğunu gösteren kanıtların sonuncusu oldu.

Facianın ardından, yapı kooperatifine karşı davalar açılmaya başlandı.

Mektupta, "görünür hasarı önemli ölçüde kötüleştiği" ve "betondaki bozulmanın hızlandığı" vurgulanıyor.

Mektupta çatıdaki hasar konusunda da uyarı yapılırken, binanın tamiratının 15 milyon dolar tutabileceği belirtiliyor.

Daha önce de 2018'deki bir denetlemede "büyük yapısal hasar" tespit edildiği vurgulanmış ve vakit yitirilmeden tamir edilmesi gerektiğini ifade edilmişti.

Yetkililer, geçen Perşembe günü çöken apartmanda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü konusunda ısrar ediyor. Belediye Başkanı Charels Burkett "Hiç kimse burada umudunu kaybetmedi. Hiç kimse durmuyor. Çalışma devam ediyor" dedi.

Çalışmalara İsrail ve Meksika'dan gelen uzman ekipler de katılıyor.

BBC
Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı
Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mert Müldür Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 02:02:53. #1.14#

title