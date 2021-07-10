Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 86 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 86 oldu

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 86 oldu
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 86'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 86'ya yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 86'ya çıktığını, 43 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının, sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu durdurulduğunu aktaran Cava, ayrıca söz konusu 86 kişiden 62'sinin kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı binanın yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
ABD Başkanı Joe Biden: 'Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük.'
ABD Başkanı Joe Biden: "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 86 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 19:16:20. #1.14#

title