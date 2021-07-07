Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan ölü sayısı 46'ya yükseldi.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında bulunan ölü sayısı 46'ya yükseldi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, bu sabah aile üyelerine yaptığı bilgilendirmede binanın enkazında süren çalışmalarda, 10 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Jadallah, bulunan toplam ölü sayısının 46'ya çıktığını belirterek 100 civarında kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününe girerken, yetkililer enkazdan canlı bulma umudunun çok azaldığına işaret ederek, ailelerin trajik kayıp haberlerine hazır olmaları uyarısında bulundu.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor! Binlerce insanı göz göre göre kısırlaştırdılar
Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor! Binlerce insanı göz göre göre kısırlaştırdılar
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:56:46. #1.14#

title