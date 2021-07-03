Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı
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Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı

Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde çöken 12 katlı apartmanda ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 126 kişi hâlâ kayıp.

ABD'nin Florida eyaletinde çöken 12 katlı apartmanda ölenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 126 kişi hâlâ kayıp.

Arama kurtarma ekipleri 9. günde 7 yaşındaki Stella Cattarossi'nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun itfaiyeci olan babası enkaz başında bekliyordu ve kızının cesedini kendisi çıkardı.

Surfside'daki Champlain Towers South binasının bir kısmı 24 Haziran'da gece yarısını kısa bir süre geçe yıkılmıştı.

Umutlar tükenmeye başlasa da binada arama çalışmaları sürüyor.

Ancak yaklaşan fırtına nedeniyle, binanın geri kalanının kontrollü olarak yıkılacağı tarih öne çekildi. Miami-Dade Belediye Başkanı, arama kurtarma ekiplerini riske atması nedeniyle binanın yıkılması emrini verdi.

Esla Fırtınası'nın gelecek hafta başında Florida'ya ulaşması bekleniyor ve hızının saatte 120 km'yi bulabileceği belirtiliyor.

Binadan, ilk birkaç saatte kurtarılanlar dışında, kurtarılabilen olmadı.

Binanın çökme nedeni hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil ancak 2018'de yapılan bir incelemede binanın tasarımında çok büyük hatalar olduğu ortaya çıkmıştı.

Bölgedeki başka bir binanın daha güvenlik gerekçesiyle boşaltılması emri verildi.

Miami'de çöken 12 katlı bina: Bir itfaiyeci çocuğunun cesedini çıkardı
BBC
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