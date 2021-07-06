Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 32'ye çıktı
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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 32'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 32'ye yükseldi.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 32'ye yükseldi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, binanın enkazında devam eden çalışmalarda, bu sabah 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Yağmur ve şimşek nedeniyle çalışmalara 2 saat ara verdiklerini aktaran Jadallah, çalışmalarda şimdiye kadar 2 bin 500 tona yakın moloz çıkarıldığını belirtti.

Enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın, kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle önceki gün yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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