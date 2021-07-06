Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı
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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 28'e yükseldi.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 28'e yükseldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle önceki gün yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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