Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Miami-Dade Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çöktüğü belirtildi.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz