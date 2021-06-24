Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde, 12 katlı binanın kısmen çöktüğü bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde, 12 katlı binanın kısmen çöktüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Miami-Dade İtfaiyesi'nin açıklamasında, 100'den fazla dairenin bulunduğu 12 katlı bir binanın çöktüğü, olay yerine 80 kurtarma aracının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde kısmen çöken binada kurtarma çalışmalarının sürdüğü, polisin de çalışmalara yardım ettiği aktarıldı.

Yaralı veya mahsur kalanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya