Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor
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BBC

Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor

Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkıldı.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkıldı. En az bir kişi öldü, 99 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmiyor.

1980'de inşa edilen binanın yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.

Bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları, vatandaşlarının enkaz altında olabileceği bildiriminde bulundu.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'in eşi Silvana López Moreira'nın akrabalarının da kayıp 99 kişi arasında olduğu öğrenildi. Moreira'nın kardeşinin de kocası ve çocuklarıyla birlikte binada yaşadığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için ısıya duyarlı kameralardan ve kurtarma köpeklerinden yararlanıyor. Ancak enkazda kaymalar olmasından korkulduğu için kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida Valisi Ron DeSantis'in bölgede acil durum ilan etmesini istedi ve "Florida halkı bizden nasıl bir yardım isterse yapmaya hazırız" dedi.

Enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. 10 kişi tedavi altına alındı.

CNN televizyonuna konuşan görgü tanıkları, binanın yıkılışının "11 Eylül saldırılarındaki görüntülere benzediğini" aktardı. Bazı bölge sakinleri ise binanın "depremi andıran" bir sarsıntıyla yıkıldığını söyledi.

Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor
Miami'de 12 katlı apartman yıkıldı, binada yaşayan 99 kişiden haber alınamıyor
BBC
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