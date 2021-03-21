Miami Beach'te OHAL ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Miami Beach'te OHAL ilan edildi

21.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:28
Miami Beach'te OHAL ilan edildi

ABD'de, bahar tatili nedeniyle insanların akın ettiği Miami Beach kentinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de, bahar tatili nedeniyle insanların akın ettiği Miami Beach kentinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach şehri bahar tatili nedeniyle, insanların akınına uğradı. Dün gece sokakta düzenlenen bir eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Barlar, restoranlar ve sokak partilerinde korona virüs önlemleri hiçe sayılınca yetkililer harekete geçti. Belediye Başkanı Dan Gelber düzenlediği basın toplantısında saat 20.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Olağanüstü hal uygulamasının 72 saat süreceği belirtilirken, tedbirlerin uzatılması ön görülüyor.

Miami Beach polisi, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından en az 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

-İHA-

Miami Beach'te OHAL ilan edildi
Miami Beach'te OHAL ilan edildi
Miami Beach'te OHAL ilan edildi
Miami Beach'te OHAL ilan edildi
Miami Beach'te OHAL ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Kemal Sunal Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miami Beach'te OHAL ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:30:01. #1.15#
title