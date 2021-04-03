Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 8 numaralı seribaşı Bianca Andreescu karşılaştı.
İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci seti 4-0 önde götürürken Kanadalı rakibinin sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyonluğa ulaştı.
Avustralyalı tenisçi, 2019 yılının ardından teklerde ikinci kez Miami Açık'ta kupaya uzandı.
Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya