Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz
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Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz şampiyon oldu.

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 21 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 24 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz karşılaştı.

Toplam 1 saat 43 dakika süren mücadelede İtalyan rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Hurkacz, şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Polonyalı raket, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) masters turnuvalarındaki ilk zaferini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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