Miami Açık'ta kadın tenisçilerin yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Miami Açık'ta kadın tenisçilerin yarı final eşleşmeleri belli oldu

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Miami Açık'ta kadın tenisçilerin yarı final eşleşmeleri belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Miami Açık tek kadınlar çeyrek final müsabakalarının sona ermesiyle birlikte yarı finale yükselen tenisçilerin rakipleri belli oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Miami Açık tek kadınlar çeyrek final müsabakalarının sona ermesiyle birlikte yarı finale yükselen tenisçilerin rakipleri belli oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tenis turnuvasında, dünya sıralamasında 2 numarada yer alan Japon Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Yunan Maria Sakkari'nin rakibi Kanadalı Bianca Andreescu oldu.

Dünya sıralamasının ilk sırasında yer alan Avustralyalı raket Ashleigh Barty ise Ukraynalı Elina Svitolina ile eşleşti.

Yarı final müsabakaları bugün oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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