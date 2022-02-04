Miafon'dan siteleri tasarrufla tanıştıran teknoloji

Diyafonu mobil hale getirerek onun yerini alan "Miafon", ev sahiplerine nerede olurlarsa olsunlar cep telefonlarından bir tuşla kapılarını açma, bir tuşla misafirlerini görme ve konuşma imkanı veriyor.

Miafon açıklamasına göre, Diyafonu "mobil" hale getirerek, onun yerini almaya hazırlanan yerli yazılım şirket, konut sektöründe hem site yönetimlerinin işletim sürecini hem de daire kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran yeni nesil elektronik güvenlik teknolojisiyle dikkatleri çekti.

Elektronik güvenlik ve görüntülü diyafon sistemlerinde 20 yıllık tecrübenin buluştuğu teknoloji şirketi Miafon'un Gebze Bilişim Vadisi'nde Ar-Ge merkezini kurarak yüzde 100 yerli sermaye ve yerli yazılımla geliştirdiği bulut teknolojisi tabanlı yeni nesil IP görüntülü interkom sistemi, klasik diyafonu mobil hale getirerek sektörde onun yerini almaya hazırlanıyor.

Şirket, bu sistemle diyafonda daire içine konan monitör, demirbaş yatırımı, kablolama ve tüm altyapı maliyetlerini ortadan kaldırıp, diyafonun tüm işlevini cep telefonu üzerinden yapabilecek yeni bir teknoloji geliştirdi.

50 daireli sitelerden, dev konut projelerine pek çok kompleks yapıda kullanılabilen Miafon'un iki temel sistem unsuru, yapının güvenlik kulübesine konacak bir 'güvenlik konsolu' ve binanın girişine konacak bir "zil paneli".

Ardından Miafon'un yeni nesil mobil yazılım teknolojisi, daire sahibinin akıllı telefonuna yüklenen mobil uygulama üzerinden irtibat kurarak tüm sistemin koordinasyonunu sağlıyor ve sistem saatler içinde mobil olarak kullanılmaya başlıyor.

Misafiri cep telefonundan görüp, kapıyı 1 tuşla açma imkanı

Miafon'da güvenliğe misafir geldiğinde ev sahibinin cep telefonuna görüntülü arama geliyor, böylece ev sahibi hem güvenliği, hem kulübenin önünü görüyor.

Kabul ettiğinde ve misafiri bina önüne geldiğinde ise yine mobil uygulama sayesinde akıllı telefonuna gelen arama ile nerede olursa olsun bir tuşla bina kapısını açabiliyor.

Bununla birlikte ev sahibinin, kapıdaki misafiriyle canlı video görüşmesi yapması mümkün. Bu da hırsızlara ve veya tehlike arz eden kişilere karşı daha fazla koruma sağlıyor.

Sistemin uzaktan mobil erişim sayesinde sağladığı başka bir avantaj da ev sahibinin kapısına gelen kargo ve siparişlerden anında haberdar olması. Böylece kargo görevlilerinden zaman zaman gelen ve tüketicilerin şikayetine konu olan "Geldik ama evde bulamadık" yanıtı da tarihe karışıyor.

Sistemin cep telefonu üzerinden tek tuşla işlem yapan bu özelliği, aynı zamanda evde yalnız yaşayan yaşlı ve engelliler için de önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca diyafonlar elektrik kesildiğinde kullanılamazken, Miafon'da güvenlik, elektrik kesilse bile 4G bir modem ve bir UPS desteği ile ulaşılabilir oluyor.

Miafon'un kapı zilini sessize alma özelliği ise salgın sonrasında evden çalışanların online toplantıya girecekleri zamanda veya annelerin bebeklerini uyutmak istedikleri sırada imdadına yetişiyor. Miafon uygulaması, ailenin tüm üyelerinin telefonlarına yüklenerek onların da sistemi kullanmalarını sağlıyor.

"Diyafonda daire başına ortalama 2 bin liralık daire içi cihaz yatırımı gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miafon Teknoloji Kurucu Ortağı Hulusi Şirikçi, Mobil diyafon sistemi ile daire içi cihaz yatırımı yapılmayan ilk elektronik güvenlik sistemini kurduklarını kaydederek, bu sistemi geliştirmeye site yöneticileriyle olan görüşmelerinden elde ettikleri geribildirimler sonucunda karar verdiklerini aktardı.

Şirikçi, site yönetimlerinin en önemli sıkıntılarından birinin binalardaki diyafonların yenilenme zamanında ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada karar alma süreci çok uzun ve sıkıntılı. Önce diyafonu yenileme kararı alınıyor. Diyafonda daire başına ortalama 2 bin liralık daire içi cihaz yatırımı gerekiyor. Bu da maliyeti örneğin 500 daireli bir sitede 1 milyon liranın üzerine çıkarıyor ve bütçe, site genel kuruluna sunuluyor.

Bu kez yönetim, markanın yerli mi yabancı mı olacağı, hangi markalar arasında seçim yapılacağı veya hangi vadenin uygun olduğuyla ilgili bitmek bilmeyen bir araştırma ve karar sürecine giriyor. Karar verilemediğinde ise bu masrafı yapmamak adına konu 1-2 yıl ertelenebiliyor ve ev sahipleri bozuk cihazlarla oturmak durumunda kalıyor.

Dairelerin tamamı için karar alındığından ev sahipleri bireysel olarak da değiştiremiyor. Sistemi dairelerin geneli istediğinde, kabul etmeyen dairelerden ödeme alma süreci de sıkıntılı olduğundan bu tür satın almalar site yönetimlerini çok fazla yoruyor."

Diyafonla 6 ayda kurulamayan sistem, Miafon ile 1 günde kurulabiliyor

1000 daireli bir sitede diyafon yenileme süresinin en iyi ihtimalle anahtar teslim 6 aya varan bir süreç olduğunu belirten Şirikçi, Miafon'da böyle bir sürecin olmadığını söyledi.

Şirikçi, "Site yönetimiyle sözleşmeyi karşılıklı imzaladığımız zaman, güvenlik konsolu ve bina önü zil panelini ücretsiz olarak getirip kuruyoruz. Ardından site yönetiminin ilettiği dairelerdeki isim, blok ve telefon numarası bilgilerine göre sistemi mobil ile uyumlu hale getiriyoruz ve sistem sadece 1 günde yenilenmiş oluyor. Site yönetimlerinin en önemli dertlerinden birini böylece çözüme kavuşturuyoruz." İfadelerini kullandı.

Bir siteye diyafon sistemi yaptırmanın veya yenilemenin kablo değişimleri gibi gereklilikler nedeniyle de ekstra maliyetler getirdiğini hatırlatan Şirikçi, "Diyafonu yenileme sürecinde her bir daireden tek tek kablo çekmeniz lazım ve bazı sitelerde uygun altyapının da olmadığını düşünürsek kazı yapıp bloklara girmek, ekstra maliyet ve zaman gerektiriyor. Miafon ile siteler elektronik çöplüğünden de temizlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şirikçi, merkezi bina yönetimi kolaylığı da sunan Miafon'un, bina ve site içi duyuruların kolayca yapılarak dairelere bildirim gönderebildiğini de belirtti.

12 ile 36 ay arasında değişen abonelik bedelleriyle ödeme imkanlarının da olduğunu belirten Şirikçi, şunları aktardı:

"Daire başına aylık ödeme tutarı, sitede kaç adet daire, blok ve güvenlik noktası olduğuna ve kaç ay abonelik yapıldığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin 36 ay abonelikte aylık abonelik bedelinin ortalama 10-11 TL olduğu örnekler olduğu gibi, sitedeki daire sayısı azaldıkça aylık abonelik bedelinin yükseldiği örnekler de var.

Site yönetimi aylık gelen bu abonelik tutarını aidatlara yansıtıyor. Ekonomik koşulların günden güne sertleştiği böyle bir konjonktürde kullanıcıların en yeni teknolojilere en uygun imkanlarla kavuşabiliyor olmasını önemsiyoruz. Yerli ve milli bir yazılımla bu hizmeti sunabilmek ise sektördeki rakiplerimizden bizi ayrıştırıyor."