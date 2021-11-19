MİA Teknoloji'nin Halka Arzına 2,5 Kat Talep Geldi

Halka arz başvurusu onaylandıktan sonra 15-16 Kasım tarihlerinde talep toplayan MİA Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesinin 30 milyon TL'den 38 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle artırılacak 8 milyon TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4,5 milyon TL değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12,5 milyon lot için 196.391 yatırımcı talepte bulundu. Metro Yatırım'ın öncülük ettiği halka arz işleminde nominal değerli pay başına talep toplama fiyatı 15,80 TL olarak belirlenen halka arzda şirketin 12,5 milyon adet nominal değerli pay karşılığında 31,8 milyon adetlik talep toplandı. Bu doğrultuda MİA Teknoloji'nin halka arz edilen paylarına yatırımcılardan 2,5 kat talep geldi.

"Yatırımcılarımızla birlikte daha güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz"

MİA Teknoloji, dünyadaki hızla dönüşen teknolojik yeniliklere entegre bir şekilde geliştirdiği yazılımlarla ulusal ve uluslararası öncü kuruluşların çözüm ortağı olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasaya sunuyor. Son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak eğitimli personel kadrosuyla Ar-Ge yatırımlarına devam eden MİA Teknoloji; İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi mensubu olarak faaliyet gösteriyor. MİA Teknoloji, uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılmasını da hedefliyor.

Halka arza ilişkin açıklamada bulunan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, "Başarılı bir halka arz sürecini yatırımcılarımızın gösterdiği ilgi ve talepler doğrultusunda büyük bir mutluluk ve gururla tamamladık. Halka arz sonrası şirketimiz yeni yatırımlar ile ulusal ve uluslararası yazılım sektöründe gücüne güç katarak ilerlemeye devam edecek. Yatırımcılarımızla birlikte daha güçlü adımlarla devam ettiğimiz bu yolda katma değeri yüksek inovatif çözümler üreterek yeni girişimlerimizi ve projelerimizi hep birlikte paylaşacağız. Halka arza katılan ve bizlere güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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