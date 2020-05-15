Mi Note 10 Lite Türkiye Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı Xiaomi Türkiye'nin düzenlediği Redmi Note 9 serisi online lansman etkinliğinde Redmi Note 9S ve 9 Pro'nun ardından mi Note 10 Lite modeli tanıtıldı.

Xiaomi Türkiye'nin düzenlediği Redmi Note 9 serisi online lansman etkinliğinde Redmi Note 9S ve 9 Pro'nun ardından mi Note 10 Lite modeli tanıtıldı. mi Note 10 Lite özelliklerini zaten biliyorduk ancak Türkiye fiyatı belirsizdi. mi Note 10 Lite Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı.

Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve mi Note 10 Lite akıllı telefonların tanıtımı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, bu ürünleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını, halihazırda Xiaomi'yi sıkı bir şekildee takip eden bir kullanıcı kitlesi olduğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları Xiaomi ailesine dahil etmek istediklerini belirtti.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro Özellikleri

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Ekran

6.67", 20: 9, 2400x1080, IPS LCD

6.67", 20: 9, 2400x1080, IPS LCD

Boyutlar ve Ağırlık

165.75 x 76.68 x 8.8mm, 209g

165.75 x 76.68 x 8.8mm, 209g

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek ve Depolama

4GB (LPDDR4x) + 64GB (UFS 2.1)

6GB (LPDDR4x) + 128GB (UFS 2.1)

6GB (LPDDR4x) + 64GB (UFS 2.1)

6GB (LPDDR4x) + 128GB (UFS 2.1)

Arka Kamera

48MP Geniş Açılı

8MP Ultra Geniş Açılı, 118º FOV

5MP Makro, AF 2-10 cm

2MP Derinlik Sensörü

64MP Geniş Açılı

8MP Ultra Geniş Açılı, 118º FOV

5MP Makro, AF 2-10 cm

2MP Derinlik Sensörü

Ön Kamera

16MP (ekran içi)

16MP (ekran içi)

Batarya

5020 mAh, 18W hızlı şarj

(Kutudan 22.5W şarj cihazı çıkıyor)

5020 mAh, 30W hızlı şarj

(Kutudan 33W şarj cihazı çıkıyor)

Yazılım

Android 10, MIUI 11

Android 10, MIUI 11

Fiyat

4GB + 64GB 2799 TL

6GB + 128GB 2999 TL

6GB + 64GB 3299 TL

6GB + 128GB 3599 TL

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro Türkiye Fiyatı

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla online kanallar, operatörler, mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S'in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL'den satılacak. Redmi Note 9 Pro'nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL'den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL'den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla online kanallar, operatörler, mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.

Mi Note 10 Lite Özellikleri

Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor. 6,47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip olan mi Note 10 Lite, ince yapısı, anında tepki veren hızlı ekran içi parmak izi sensörüyle telefonu hızla açıp günlük rutininize devam etmenizi sağlıyor. Efsanevi mi Note 10 ailesinin bir parçası olan mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony'nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekimler ve muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip. Performans açısından, Qualcomm Snapdragon 730G Mobil Platform'dan güç alan mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan büyük bir 5260 mAh'lik bataryaya sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.

Mi Note 10 Lite

Ekran

6.47" 19.5: 9, 1080x2340, 3D Kavisli AMOLED

Boyutlar ve Ağırlık

157.8 x 74.2 x 9.67mm, 204g

İşlemci

Qualcomm Snapdragon 730G

Bellek ve Depolama

6GB (LPDDR4x) + 64GB (UFS 2.1)

6GB (LPDDR4x) + 128GB (UFS 2.1)

8GB (LPDDR4x) + 128GB (UFS 2.1)

Arka Kamera

64MP Geniş Açılı

8MP Ultra Geniş Açılı, 120º FOV

5MP Derinlik Sensörü

2MP Makro Kamera

Ön Kamera

16MP AI selfie kamerası

Batarya

5260 mAh, 30W hızlı şarj

Yazılım

Android 10, MIUI 11

Fiyat

6GB + 64GB 3699 TL

6GB + 128GB 3899 TL

8GB + 128GB 3999 TL

Mi Note 10 Lite Türkiye Fiyatı

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip mi Note 10 Lite'ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru. mi Note 10 Lite'ın 6 GB + 64 GB modeli 3.699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3.999 TL'den 25 Mayıs 2020 itibarıyla online kanallar ve mi Store üzerinden satın alınabilecek.