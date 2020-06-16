Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Yakın Zamanda Tanıtılabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Yakın Zamanda Tanıtılabilir

Xiaomi geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkmıştı.

Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Yakın Zamanda Tanıtılabilir
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:12

Xiaomi geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkmıştı. mi Wear uygulamasında ortaya çıkan bazı yeni kodlara göre şirket mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite modellerini oldukça yakın bir zamanda satışa sunabilir. İşte söz konusu modeller hakkında bilinen tüm detaylar!

Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Mi Wear uygulamasının kodlarında ortaya çıkan Kongming, Kongming Pro ve Kongming L isimlendirmeleri, akıllı bileklik modellerini seven kişileri heyecanlandırmayı başardı. Daha öncesinden de bildiğimiz gibi Kongming, mi Band 5'in kod adı olarak kullanılıyor. Bu durumda Kongming Pro'nun mi Band 5 Pro ve Kongming L'nin mi Band 5 Lite olabileceğini düşünebiliriz.

Buna karşın Kongming isimlendirmesi söz konusu modelin Çin bazlı sürümü için kullanılırken York isimlendirmesi ise söz konusu modelin küresel varyantı için kullanılıyor. Yani diğer iki modelin yalnızca Çin'de satışa sunulması gibi bir ihtimalin mevcut olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Bu iki modelin kısa bir dönemde satışa sunulmasını beklemekten ziyade daha uzun bir dönemde tanıtılmasını ve satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Nitekim bu modelleri daha sonra başlatmak şirketin temel stratejisi açısından mantıklıdır. Çünkü insanlara daha gelişmiş ya da daha ucuz bir sürüme ihtiyaç duyup duymadıklarını algılayabilmek adına satın alma ve değerlendirme süreci sunar.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Leyla Güven Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Yakın Zamanda Tanıtılabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:52:29. #1.15#
title