Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Yakın Zamanda Tanıtılabilir Xiaomi geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkmıştı.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkmıştı. mi Wear uygulamasında ortaya çıkan bazı yeni kodlara göre şirket mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite modellerini oldukça yakın bir zamanda satışa sunabilir. İşte söz konusu modeller hakkında bilinen tüm detaylar!

Mi Band 5 Pro ve mi Band 5 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Mi Wear uygulamasının kodlarında ortaya çıkan Kongming, Kongming Pro ve Kongming L isimlendirmeleri, akıllı bileklik modellerini seven kişileri heyecanlandırmayı başardı. Daha öncesinden de bildiğimiz gibi Kongming, mi Band 5'in kod adı olarak kullanılıyor. Bu durumda Kongming Pro'nun mi Band 5 Pro ve Kongming L'nin mi Band 5 Lite olabileceğini düşünebiliriz.

Buna karşın Kongming isimlendirmesi söz konusu modelin Çin bazlı sürümü için kullanılırken York isimlendirmesi ise söz konusu modelin küresel varyantı için kullanılıyor. Yani diğer iki modelin yalnızca Çin'de satışa sunulması gibi bir ihtimalin mevcut olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Bu iki modelin kısa bir dönemde satışa sunulmasını beklemekten ziyade daha uzun bir dönemde tanıtılmasını ve satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Nitekim bu modelleri daha sonra başlatmak şirketin temel stratejisi açısından mantıklıdır. Çünkü insanlara daha gelişmiş ya da daha ucuz bir sürüme ihtiyaç duyup duymadıklarını algılayabilmek adına satın alma ve değerlendirme süreci sunar.