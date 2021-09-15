MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten AA'ya ziyaret - Haberler
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MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten AA'ya ziyaret

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten AA'ya ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, daha Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, daha Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Yozgat Bürosunu ziyaret eden Milletvekili Sedef, AA muhabirine gündemi değerlendirdi.

Sedef, her fırsatta seçim bölgesi olan Yozgat'a geldiğini, vatandaşla bir araya geldiklerini, çiftçi, esnaf, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirterek, "Halkımızla diyaloğumuzu hiç kesmiyoruz. Vatandaşımızdan bire bir aldığımız talepleri Meclis'te gündeme taşıyoruz. Buradan aldığımız bilgiler Meclis çalışmalarımıza bize de ışık tutuyor." dedi.

Yaptıkları ziyaretlerde "erken seçim mi var" sorusuyla karşılaştıklarını dile getiren Sedef, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey, yapmış olduğu bütün açıklamalarda seçimlerin zamanında yapılacağını, onun da 2023 Haziran ayında olacağını dile getiriyor. Onun için genel başkanlarımızın bu söylemleriyle ve kararıyla birlikte erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu.

Sedef, seçim olsa dahi karşıda adayın olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Muhalefet daha aday belirleyemiyor. Kendileri aday olmak isteyen CHP'nin, İYİ Parti'nin genel başkanları, HDP'den izin mi alacaklar, müsaade mi alacaklar, kendi aralarında birliği sağlayabilmiş değiller. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaymış gibi konuşsa niyetini ortaya koysa, İYİ Parti'den hemen ayar veriyorlar. 'Tekil siyaset yapmayın' diye. Kendi adaylıklarını yürekli bir şekilde ortaya koyup söyleyemeyen bir muhalefet var karşımızda. Muhalefetin tutunduğu tek bir dal var, pandeminin insanımıza, esnafımıza yaşattığı sıkıntıyı ranta çevirme çabası içerisindeler. "

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Sedef, "Kendilerini aday edemeyecek, gönlünden geçenleri açıkça söyleyemeyen genel başkanlar çıksınlar, kapalı kapılar arkasındaki planlarını, HDP ile nasıl görüşüyorlar, HDP ile dolaylı veya direkt görüşen partiler kimler? HDP olmadan kazanma şansları zaden yok. Birinci turda herkes kendi aday mı çıkaracak birlikte mi çıkaracaklar, hiçbir şey belli değil. Altı boş bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne saldırıp 'güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz' diye ortada yaygara kopartıyorlar. Altı boş, nasıl, ne olduğunu açıklayamadıkları nasıl bir güçlendirme getireceklerini ortaya koyamadıkları bir söylemle ortada geziyorlar. Muhalefet, muhalefet yapmıyor. Muhalefet pandemiden, yangından, selden besleniyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Milletvekili Sedef'e MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, İl Başkan Yardımcısı Osman Ruşen Özdemir de eşlik etti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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