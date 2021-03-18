MHP yönetiminde bir Kayserili
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MHP yönetiminde bir Kayserili

18.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:20
MHP yönetiminde bir Kayserili

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapılan genel kurulda partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan tek Kayserili oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapılan genel kurulda partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan tek Kayserili oldu.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara'da yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 9. kez genel başkanlığa seçildiği büyük kurultayda, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, merkez yönetim kurulu listesinde yer aldı. 75 idarecinin yer aldığı listede 15. sırada yer alan Özemir, listeye Kayseri'den giren tek isim oldu.

Merkez Yönetim Kurulu'nda daha önce Kayseri'den Serap Şule Kalın ve Süleyman Korkmaz yer alıyordu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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