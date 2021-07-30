MHP yönetimi kırsal mahalle ziyaretleri yaptı

MHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Altıeylül MHP ilçe Başkanlığı partili üyelerle birlikte Köylüköy, Karamanköy ve Köseler kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluştular.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Altıeylül MHP ilçe Başkanlığı partili üyelerle birlikte Köylüköy, Karamanköy ve Köseler kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluştular.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahalle ziyaretlerine Köylüköy, Karamanköy ve Köseler mahallesi ile devam ettiler. MHP İl Başkanı ve beraberindeki heyet kırsal mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. MHP'li heyet ziyaretler kapsamında mahallede bulunan esnaflar ve köylü vatandaşlarla hasbihal ettiler. Başkan Yüksel şahsı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnafa bol kazançlar, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı