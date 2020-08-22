MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan güven tazeledi MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, görevine yeniden seçildi.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, görevine yeniden seçildi.

Yeşil Park'taki olağan kongrede, tek aday olan mevcut başkan Aydoğan, güven tazeledi.

Aydoğan, yaptığı konuşmada, yönetim olarak üç seçim geçirdiklerini ve bu seçimlerden başarıyla çıktıklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ruhunu ve önemini bildiklerini söyledi.

Kongreye, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA