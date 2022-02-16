MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj - Haberler
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MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan belediye başkanlarına mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Antalya'da 25-27 Mart tarihleri arasında yapılacak geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin belediye başkanlarına mesaj gönderdi.

ANTALYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Antalya'da 25- 27 Mart tarihleri arasında yapılacak geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin belediye başkanlarına mesaj gönderdi.

Durmaz, belediye başkanlarına gönderdiği mesajda geleneksel Belediye Başkanları Toplantısı'nın 25-26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacağını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in teşrifleriyle gerçekleşecek olan toplantımızda ülke gündeminin yanı sıra 2019 yerel seçimlerinden bugüne geçen 3 yıllık sürede belediyelerimizin performans ve hedefleri değerlendirilecektir. Bu vesileyle siz değerli belediye başkanlarımızın üç yıllık gerçekleşmeleri ve son iki yıla dair hedeflerinizi ihtiva eden bir rapor hazırlayarak toplantıda yanınızda bulundurmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, 27 Mart, Antalya, Ankara, Politika, Haberler

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