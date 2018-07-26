MHP'ye Yakın Çevrelerden Akşener Yorumu

MHP'ye yakın çevrelerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasına rağmen tekrar aday olması için yapılan tartışmalarla ilgili, "Bir tükenmişin üstünün örtülmesi, halktan değil bazı milletvekillerinden sağlanan destekle iflas etmiş bir figürün devamının sağlanmasıdır" yorumu yapıldı. İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kurultayında Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasına rağmen parti içinde adaylığı tartışılırken, MHP liderine yakın çevrelerden şu yorum geldi:

"Afyonkarahisar Sandıklı'da senaryosu yazılan, kurgusu yapılan Akşener oyunun son perdesi siyaset tiyatrosunda sergilenmektedir. Oyunun teması şudur; bir tükenmişin üstünün örtülmesi, halktan değil bazı milletvekillerinden sağlanan destekle iflas etmiş bir figürün devamının sağlanmasıdır. 12 Ağustos 2018'de 'son perde' diyerek siyasete veda gerçekleştirilecektir. Hiç kimse 'Desteğimiz tamdır', 'Başka adayımız yoktur', 'İkna etmek için ölüm orucu tutuyoruz' diye kendisini ve halkı kandırmasın."

(İHA)